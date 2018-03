Di Maio, siamo vicini a vittoria

(ANSA) - ROMA, 2 MAR - "Ho visto i sondaggi, siamo a un passo dalla vittoria. Al di là di quale percentuale si tratti, da quello che ho visto io il M5S può vincere in tutti i collegi uninominali del Sud e in molti del Nord e così possiamo raggiungere la maggioranza per governare". Lo afferma Luigi Di Maio al comizio di chiusura del M5S a Piazza del Popolo.