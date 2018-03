La Gioconda pronta a lasciare il Louvre

(ANSA) - PARIGI, 1 MAR - Monna Lisa è pronta a fare le valigie e invece di rimanere, immutabile con il suo enigmatico sorriso, ad aspettare milioni di visitatori, se li andrà a cercare, di museo in museo nel mondo: questo l'orientamento, ribadito della ministra della Cultura francese, Françoise Nyssen. Primo candidato ad ospitare il capolavoro di Leonardo, la filiale del Louvre a Lens, nel nord della Francia.

Ai microfoni di Europe 1, la Nyssen ha confermato un'intenzione già ventilata ad inizio anno: "non vedo perché certe cose debbano restare confinate certamente, poi, bisogna fare attenzione alla conservazione e a quello che certe opere rappresentano. Ma il mio obiettivo è stato sempre quello della lotta alla segregazione culturale. E per questo, uno dei pilastri resta il piano delle opere itineranti". Conservatori ed esperti hanno espresso più di una riserva. Intanto, a candidarsi per primo ad ospitare l'iconico dipinto è stato il sindaco di Lens,Sylvain Robert,che ne ha fatto domanda diretta al presidente della Repubblica