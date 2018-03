Insultò poliziotti, indagata maestra

(ANSA) - TORINO, 1 MAR - Istigazione a delinquere, oltraggio a pubblico ufficiale e minacce. E' indagata per questi reati Lavinia Flavia Cassaro, la maestra elementare torinese che il 22 febbraio, durante un corteo antifascista contro CasaPound, fu immortalata da fotografi e tv mentre inveiva contro i poliziotti. Per la donna è in arrivo una seconda tegola: il Miur, infatti, ne ha proposto il licenziamento. Apostrofare a squarciagola gli agenti schierati in assetto antisommossa con parole come "vigliacchi" e "fascisti", arrivando ad auspicarne la morte, è stata una "condotta grave" che, sebbene "non avvenuta all'interno dell'istituzione scolastica, contrasta in maniera evidente con i doveri inerenti la funzione educativa e arreca grave pregiudizio alla scuola, agli alunni, alle famiglie e all'immagine stessa della pubblica amministrazione".

Per il momento l'Ufficio scolastico regionale l'ha sospesa dal servizio "fino alla conclusione del processo sanzionatorio".