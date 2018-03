In 2017 60mln turisti da estero, record

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - Segno più per il turismo nel 2017 secondo i dati Istat: nel 2017, annuncia il ministro Franceschini gli arrivi nelle strutture turistiche italiane crescono di 5,5 mln (+4,5%) e toccano il record di 122,3 mln.

L'incremento è dovuto per il 60% al turismo straniero che con 2.964.951 arrivi in più (+5,2%) sfiora quota 60mln, dato mai registrato in precedenza. Aumenta anche la spesa dei turisti stranieri in Italia che con un +6,8% nei primi undici mesi del 2017 rispetto al 2016 arriva a un ammontare complessivo di 37 miliardi di euro secondo i dati di Banca d'Italia, si tratta di una tendenza generalizzata in tutte le destinazioni del Paese, ma che è più rilevante nelle regioni del Mezzogiorno, dove l'aumento della spesa degli stranieri è stata pari al +23,5% rispetto allo stesso periodo del 2016. Nel periodo 2012-2017 gli arrivi complessivi nel Paese sono aumentati del 17,8% e le presenze del 12,1%. "E' il segno - commenta Franceschini- che le politiche attuate in questi anni stanno portando frutti importanti.