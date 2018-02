Lettera sospetta in base Usa, 3 ricoveri

(ANSA) - WASHINGTON, 28 FEB - Tre persone sono state trasportate in ospedale dopo essere entrate in contatto con una lettera 'sospetta' presso la base militare Myer-Henderson Hall di Alington, in Virginia, alle porte di Washington DC. Lo riferisce la Cnn. Due persone restano nelle cure mediche, stando ai vigili del fuoco locali. Sarebbero state 11 in tutte le persone ad accusare malori, ma due in particolare -secondo media locali- hanno "mostrato sintomi di ustioni alle mani e al volto, mentre un'altra persona ha avuto un sanguinamento dal naso".