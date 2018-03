Christie's, record per Monet su carta

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Risultati da record da Christie's a Londra per l'asta di opere d'arte impressioniste e moderne: in un solo giorno sono stati superati i 20,6 milioni di dollari, pari a 23,3 milioni di euro. Il lotto principale era il 'Portrait de Charlot' di Chaïm Soutine, battuto a 896 mila dollari (oltre 1 milione di euro). In primo piano anche le opere impressioniste e moderne su carta, con un incasso totale di 9,2 milioni di dollari (10.3 milioni di euro), il secondo miglior risultato per una vendita all'incanto di opere su carta. In questo caso il pezzo forte era 'Coucher de soleil' di Claude Monet, che ha realizzato 1,6 milioni di dollari (1,8 milioni di euro), un risultato cinque volte superiore alle stime, che rappresenta un record per un'opera su carta dell'artista francese.