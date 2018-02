'Nullaosta sicurezza Kushner declassato'

(ANSA) - WASHINGTON, 27 FEB - Il nullaosta di sicurezza di Jared Kushner, genero-consigliere del presidente, è stato declassato, una mossa che gli impedirà di avere accesso a molti dei documenti "sensibili" dell'amministrazione. Lo rivelano alcuni media Usa, che non rivelano le motivazioni. Tra le motivazioni forse anche quella del coinvolgimento di Kushner nel Russiagate.

Secondo i media, il declassamento del suo ruolo è previsto in un memo inviato venerdì scorso e riguardante non solo Kushner, ma tutti i dirigenti dell'amministrazione che hanno un nullaosta provvisorio, che ora passerà dal livello 'Top secret/Sci' (Sensitive Compartmentalized Information) a livello 'Secret'. Il memo, secondo Politico, non è firmato dal capo dello staff John Kelly.