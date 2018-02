Neve a Napoli,scuole chiuse, aerei fermi

(ANSA) - NAPOLI, 27 FEB - E' una Napoli completamente imbiancata quella che si è svegliata stamattina. Ma se da un lato ci sono le immagini da cartolina, dall'altro ci sono gli effetti: scuole chiuse, traffico bloccato all'aeroporto di Capodichino, circolazione fortemente rallentata per il nodo ferroviario, con i servizi ridotti dell'Alta Velocità tra Napoli e Roma, e caos su diverse arterie stradali di accesso alla città. Per diverse ore fermi gli autobus e la linea 1 della Metropolitana. Niente atterraggi e decolli per ore a Capodichino. Mentre il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, annunciando la chiusura delle scuole per oggi e domani polemizza con la Protezione civile regionale che non avrebbe avvisato il Comune dell'emergenza meteo in arrivo. Le previsioni per oggi dicevano tutt'altro, mette in chiaro il Comune di Napoli che fino a ieri sera non aveva disposto la chiusura della scuole. La neve in queste ore ha imbiancato anche gli scavi di Pompei, Ercolano e anche l'isola di Capri.