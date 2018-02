LeU, no Tribuna elettorale con CasaPound

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Liberi e Uguali non parteciperà oggi alle 17.20 alla Tribuna elettorale che ha come altro partecipante Casapound. "Questa lista - afferma LeU - rivendica il fascismo come esperienza storica di riferimento definendo i propri aderenti come 'fascisti del terzo millennio'. Non intendendo noi di LeU legittimare questa cultura politica in alcun modo, e scusandoci con la Rai come soggetto pubblico radiotelevisivo e con i telespettatori, non parteciperemo nel profondo rispetto dell'antifascismo".