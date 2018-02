Allerta per gelo e neve in Spagna

(ANSA) - MADRID, 27 FEB - Il maltempo siberiano ha iniziato a colpire anche la Spagna, dove è allerta per gelo e neve nel centro e nel nord-est, in particolare in Catalogna, dove il traffico ha subito già oggi importanti perturbazioni a causa delle prime abbondanti nevicate.

La direzione del traffico della Catalogna ha vietato la circolazione dei camion sopra le 7,5 tonnellate su tutte le strade e autostrade del paese a partire dalle 16.00 di oggi.

La 'bestia dell'Est' Burian, come il fenomeno di aria gelida in arrivo dalla Siberia è stato ribattezzato dalla stampa spagnola, colpirà la metà settentrionale del paese più duramente questa notte e domani, secondo le previsioni meteorologiche.

Nevicate sono previste anche sulla costa mediterranea. Il direttore della protezione civile Joan Delorst ha invitato i catalani ad evitare gli spostamenti via strada, in previsione di "restrizioni gravi" della mobilità in tutta la Catalogna.