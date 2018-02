Sessista con premier,conduttore nei guai

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Il decano del giornalismo televisivo neozelandese, Charles Wooley, è stato travolto da una valanga di critiche per un'intervista alla premier Jacinda Ardern definita "sessista" e "viscida" da migliaia di persone sui social media.

Lo riporta il Guardian.

"Ho incontrato molti primi ministri nella mia carriera, ma nessuno così giovane, né così intelligente, né così attraente", ha esordito il David Letterman neozelandese nel suo programma '60 minutes' mentre camminava accanto alla premier 37enne nei corridoi del parlamento. "Come mai una persona così carina è finita ad occuparsi di politica?", ha proseguito tutto baldanzoso il conduttore. Verso la fine la ciliegina sulla torta, quando il conduttore con ironia ha domandato al primo ministro: "Adesso una domanda di politica davvero importante.

Quando partorisce?!". La reazione dei neozelandesi è stata immediata: hanno manifestato la loro indignazione su Twitter bollando l'intervista come "ripugnante".