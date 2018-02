Mediapro, Serie A genera 2 miliardi a tv

(ANSA) - BARCELLONA, 26 FEB - "Il calcio genera alle tv come minimo 2 miliardi". Ne è sicuro Jaume Roures, presidente di Mediapro, la società spagnola che ha vinto il bando da intermediario indipendente per i diritti tv della Serie A con un'offerta da 1 miliardo e 50 milioni. "In Italia il prezzo dei dritti tv era fermo da anni - ha aggiunto Tatxo Benet, l'altro socio storico di Mediapro -. Rispetto alla Spagna in Italia ci sono più abitanti, più appassionati e più abbonati alla pay tv.

Manca solo la concorrenza fra gli operatori". "Se non avessimo visto le potenzialità della Serie A non avremmo partecipato al bando", ha sottolineato Roures evidenziando i punti di forza della Serie A: "Rispetto alla Liga ha più squadre storiche e con più rilevanza internazionale. Se il 'Clasico', la sfida fra Real e Barcellona, è l'unica locomotiva del treno della Liga, la Serie A ne almeno quattro: manca solo che il treno sia ben agganciato e prenda ritmo", ha continuato il presidente di Mediapro".