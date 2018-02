Dirigente Fn pestato: sì fermi ma liberi

(ANSA) - PALERMO, 24 FEB - Il gip Roberto Riggio ha convalidato il fermo di Giovanni Codraro e Carlo Mancuso arrestati per l'aggressione di Massimo Ursino, segretario palermitano di Forza Nuova aggredito martedì in centro a Palermo. La Procura aveva contestato loro il tentativo di omicidio, ma il giudice ha derubricato il reato in lesioni gravissime e ha disposto il divieto di dimora a Palermo e in provincia e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e non la custodia cautelare in carcere come chiesto dall'accusa.

I due sono dunque liberi.