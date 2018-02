Hit parade, Sfera Ebbasta torna in vetta

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Colpo di scena nella hit parade di questa settimana degli album più venduti secondo la classifica Fimi/Gfk: a riconquistare la vetta della top ten con il suo nuovo album Rockstar, è ancora Sfera Ebbasta, re del trap, genere di maggiore tendenza dell'hip-hop, che scalza Ermal Meta con il suo Non abbiamo armi, dalla vetta, facendolo scivolare al terzo posto. Sul secondo gradino troviamo la new entry Annalisa con Bye Bye, l'album appena uscito "del cambiamento" come fa intendere l'artista in un'intervista. Quarta posizione per Fabrizio Moro, con Parole rumori e anni. La canzone di Sanremo di Moro/Meta, Non mi avete fatto niente, resta invece in seconda posizione nella classifica dei singoli. Ultimo, vincitore tra i giovani a Sanremo scende di un gradino al quinto posto con il suo Peter Pan. Singolo più venduto è un altro brano sanremese, Una vita in vacanza dello Stato sociale, uno dei dischi più trasmessi in radio e per la seconda settimana al vertice dei singoli digitali più venduti.