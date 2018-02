Cipro, nave Eni parte per altre attività

(ANSA) - ISTANBUL, 23 FEB - La nave Saipem 12000 noleggiata dall'Eni, bloccata da due settimane al largo della costa sudorientale di Cipro dalla marina militare turca che le ha impedito di raggiungere l'area designata per le sue perforazioni su licenza di Nicosia, si trova ora al largo del porto cipriota di Limassol per rifornimento e poi partirà per altre attività di trivellazione. Lo ha detto a una tv locale il ministro dell'Energia cipriota. Querst'ultimo non ha precisato quando la nave lascerà le acque dell'isola, né la sua destinazione, ma ieri lo stesso amministratore delegato del Cane a sei zampe, Claudio Descalzi, aveva parlato di impegni in un altro Paese, aggiungendo che la prossima esplorazione "potrebbe essere in Marocco". Lakkotrypis ha spiegato che la marina turca "ha minacciato di usare la forza" nei confronti della Saipem 12000 dopo un nuovo tentativo di raggiungere l'area prevista per le trivellazioni.