Cav, Renzi? Rotto ideologia comunista

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - A chi farebbe un complimento tra i politici? alla domanda Silvio Berlusconi, a Coffee Break su La 7, risponde: "Farei un complimento a Renzi, perché ha saputo tagliare i legami del Pd con l'ideologia comunista, disumana e crudele, poi non ha saputo tenere insieme il partito e darsi un progetto". E poi aggiunge: "A Salvini per il suo dinamismo, la continuità e i giochi pirotecnici per la parola. Lo farei anche alla signora Giorgia Meloni". "Ai grillini non mi viene nessun complimento. Se vuoi bene al'Italia vota FI", conclude coniando un nuovo slogan il fondatore di Forza Italia.