Salvini chiede incontro con Amnesty

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - "Voglio riportare in Italia tranquillità, rispetto delle regole e dignità del lavoro.

Nessuna violenza, nessuna xenofobia, nessun razzismo.

Un'immigrazione limitata e controllata garantirà una conviveva serena e pacifica. Per questo ho chiesto un incontro ai rappresentanti di Amnesty International per spiegar loro quel che la Lega è e fa dove governa per garantire diritti di tutti.

Spero di poter avere quest'incontro già nelle prossime ore".

Così il segretario della Lega e candidato premier Matteo Salvini.