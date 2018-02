Lario, da Cav nessuna rinuncia a soldi

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - "Non è vero che il mio ex marito, Silvio Berlusconi, mi ha detto di essere disponibile a rinunciare alla restituzione degli assegni che mi ha versato nel corso del divorzio. Non ho mai ricevuto questa offerta". Lo afferma all'ANSA Veronica Lario, commentando con "stupore" le dichiarazioni rese dall'ex marito a Otto e Mezzo su La7.

"Ho dovuto presentare ricorso in Cassazione - aggiunge - perché il dottor Berlusconi, il giorno dopo il deposito della sentenza di appello", quella con cui è stato revocato dal marzo 2014 l'appannaggio mensile all'ex moglie, "mi ha notificato il provvedimento dei giudici facendo partire i termini" per impugnarlo davanti alla Suprema Corte.