Fosun nuovo socio di maggioranza Lanvin

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Lanvin, la più antica casa di moda francese, fondata nel 1889 da Jeanne Lanvin, entra nell'orbita del gruppo cinese Fosun, che controlla tra gli altri il brand italiano Caruso. Lo annuncia una nota di Fosun Fashion Group che entra nel capitale di Lanvin come socio di maggioranza, mentre agli azionisti attuali, guidati dall'imprenditrice taiwanese Shaw-Lan Wang, che aveva rilevato Lanvin nel 2001, resta una quota di minoranza.

Il neo-proprietario "non solo ha una notevole sintonia con il marchio - sottolinea Nicolas Druz, ceo di Lanvin - ma si avvale di una solida presenza sui mercati europeo e globale, grazie anche a partnership di successo, come quella con Club Med e con la label di moda Tom Tailor. Siamo convinti che Fosun sia il partner giusto, con il quale sviluppare strategie a lungo termine".

Il direttore creativo della maison è Oliver Lapidus. E' previsto un evento Lanvin nella fashion week parigina, il 28 febbraio prossimo.