Abu Mazen in ospedale a Baltimora

(ANSAmed) - TEL AVIV, 22 FEB - Il presidente Abu Mazen è "in buona salute e si è sottoposto ad una visita di routine". Lo dice il ministro palestinese Hussein al-Shaikh commentando la notizia diffusa dal sito 'Jewish Insider' di un ricovero di urgenza del presidente nell'ospedale John Hopkins di Baltimora.

"Non c'è nulla di vero - ha detto al Shaikh, riferito dalla Maan - in quello che si dice sulla salute di Abu Mazen". Secondo 'Jewish insider', che cita una fonte anonima, Abu Mazen (Mahmoud Abbas) "è stato visto" mercoledì a Baltimora dove "sta ricevendo cure sanitarie al John Hopkins Hospital". "Un'impressionante corteo di auto dei servizi segreti - ha aggiunto il sito - è stato visto" fuori di un hotel della città. L'aereo del presidente palestinese è atterrato alle 3 del pomeriggio (ora locale) nell'aeroporto della città dopo un breve volo da New York, ha aggiunto 'Jewish Insider'.