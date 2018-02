Sospeso Consiglio Terni, aula deserta

(ANSA) - TERNI, 20 FEB - E' stato letto dal presidente del Consiglio comunale di Terni Giuseppe Mascio in un'aula praticamente deserta il provvedimento del prefetto Paolo De Biagi con il quale è stata sospesa la stessa Assemblea, con l'avvio della procedura di scioglimento, dopo che sono divenute irrevocabili le dimissioni del sindaco Leopoldo Di Girolamo.

Questi ha assistito alla comunicazione, seduto però non sui banchi della Giunta ma in una posizione defilata.

Il Consiglio era stato nuovamente convocato "in via d'urgenza" per il voto sul dissesto finanziario. Che però non c'è stato per mancanza del numero legale.

Di Girolamo, Pd, si è dimesso dopo che le sezioni unite della Corte dei conti hanno respinto il ricorso del Comune contro la bocciatura del piano di riequilibrio dell'ente da parte della magistratura contabile umbra. (ANSA).