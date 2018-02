Giochi: stiramento Gross, rischia slalom

(ANSA) - PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 20 FEB - A causa di uno stiramento al gluteo e all'adduttore è a rischio la partecipazione di Stefano Gross allo slalom speciale dei Giochi olimpici di Pyeongchang. Quarto tra i pali stretti a Sochi nel 2014 (a 5 centesimi dal podio), il finanziere altoatesino si è infortunato in allenamento. "Ho fatto un'inforcata abbastanza secca - spiega - che mi ha provocato uno stiramento. Sto cercando di recuperare con la fisioterapia per riuscire a fare due prove mercoledì e per vedere se starò meglio prima della gara di giovedì". Gli altri azzurri in pista per lo slalom sono Manfred Moelgg, Riccardo Tonetti e l'esordiente Alex Vinatzer.

"La pista sembra molto impegnativa - continua Gross - e ci sarà da valutare un po' la neve, che qui è spesso diversa da una pista all'altra, comunque in genere parecchio aggressiva".