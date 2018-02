Uccide la moglie e poi tenta il suicidio

(ANSA) - TROIA (FOGGIA), 16 FEB - Uccide la moglie e poi tenta di suicidarsi. E' accaduto a Troia, nel Foggiano, dove la notte scorsa Ferdinando Carella, 47 anni, ha assassinato la moglie, Federica Ventura, di 40 anni, con una decina di coltellate. Subito dopo l'uomo ha tentato di suicidarsi con la stessa arma, colpendosi al petto. Carella è ricoverato in gravissime condizioni negli Ospedali Riuniti di Foggia dove sarà sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Sono stati i parenti delle vittime, che abitano nello stesso stabile, a lanciare l'allarme. Quando personale del 118 e carabinieri del comando provinciale di Foggia sono giunti sul posto hanno trovato la donna ormai già morta ed il marito riverso sul pavimento con ancora il coltello conficcato nel petto. Sembra che il tutto sia avvenuto al culmine dell'ennesimo litigio tra i due coniugi. In casa c'erano anche i due figli minorenni della coppia, ma non si sa se siano stati testimoni dell'accaduto o se abbiano continuato a dormire nonostante le urla dei genitori.