Polizia, nessun legame Cruz-suprematisti

(ANSA) - WASHINGTON, 16 FEB - "Nessun legame" tra Nikolas Cruz, l'autore della strage scolastica in Florida, e un gruppo di suprematisti bianchi: lo afferma Grady Jordan, portavoce dell'ufficio dello sceriffo della contea di Leon, Florida, dove si trova la milizia nazionalista bianca 'Repubblica della Florida' e il cui leader, Jordan Jereb, ha definito Cruz un membro del suo gruppo che aveva partecipato ad esercitazioni paramilitari a Tallahassee. Jordan ha spiegato che il suo ufficio ha arrestato Jereb almeno quattro volte e che monitora il gruppo dal gennaio 2014. "Non ci sono legami noti che ci possano mettere in relazione Cruz con il gruppo", ha assicurato.