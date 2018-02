Brad e Jen di nuovo single, fan sperano

(ANSA) - NEW YORK, 16 FEB - Brad e Jennifer sono di nuovo single e i fan sperano nella sognata "reunion" di una delle coppie piu' famose di Hollywood. La 49enne Aniston si e' separata dal secondo marito Justin Theroux, di tre anni piu' giovane. I due, che stavano insieme dal 2012 dopo aver lavorato assieme in "Wonderlust", non hanno figli. Brad, che aveva lasciato Jennifer nel 2005 dopo aver conosciuto Angelina Jolie sul set di "Mr and Mrs Smith", e' stato a sua volta mollato dalla superstar di "Lara Croft" nel 2016: da allora, almeno pubblicamente, e' solo.

L'annuncio di Jennifer e Justin, sposati nel 2015 e adesso ufficialmente "scoppiati" pur restando intatti "l'amore e il rispetto reciproco", ha scatenato i fan su Twitter. Ma non e' forse un po' prematuro e azzardato auspicare un "Brad and Jen 2.0"? Ora l'unico punto fermo e' il comunicato diffuso a Hollywood che rivela che Jen e Justin si sono lasciati alla fine dell'anno scorso e che l'annuncio di oggi e' stato fatto per evitare "speculazioni" da parte dei tabloid