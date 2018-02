In fiamme auto sindaco, "non vincerete"

(ANSA) - POTENZA, 15 FEB - Un incendio, quasi certamente di origine dolosa, ha distrutto ieri sera l'automobile del sindaco di Corleto Perticara (Potenza), Antonio Massari (eletto con una lista civica di orientamento Pd). Ne ha dato notizia stamani lo stesso sindaco con un post su Facebook. Sull'episodio sono in corso indagini da parte dei Carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco. "Non ho mai ricevuto - ha detto Massari all'ANSA - minacce". Corleto Perticara è il comune nel cui territorio è in realizzazione il Centro Oli "Tempa Rossa" della Total.

"Ieri sera - ha scritto Massari nel suo post su Facebook - dei delinquenti hanno bruciato la mia macchina. Un gesto di straordinaria gravità ed altissima pericolosità. Sono sconvolto.

Non è questo il Paese nel quale vogliamo vivere, non può essere questo il futuro delle nostre famiglie. Un ringraziamento alle forze dell'ordine intervenute sul posto. Non vincerete, mai! Non indietreggeremo, mai!".