Cav, flat tax chiude cause con Equitalia

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Se avete cause con Agenzie Entrate o Equitalia la flat tax prevede anche la chiusura di queste 21 milioni di cause, pagando qualcosa che sia conveniente per loro e anche per voi. Ventuno milioni di persone che solo per questo dovrebbero votarci". Così Silvio Berlusconi a Unomattina su Rai1.