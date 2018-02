Boldrini, a Di Maio tolta patente onestà

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - "A Di Maio hanno ritirato la patente dell'onestà. Come farebbe a tenere sotto controllo il bilancio dello Stato se non riesce a garantire la contabilità dei suoi parlamentari M5S?". Lo ha dichiarato via Twitter la presidente della Camera, Laura Boldrini, che in serata ha un incontro pubblico a Paderno Dugnano (Milano) nell'ambito della campagna elettorale di Liberi e Uguali.