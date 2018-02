Papa: sfiducia e apatia sono come demoni

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "Sfiducia, apatia e rassegnazione: i demoni che cauterizzano e paralizzano l'anima del popolo credente". Lo ha sottolineato Papa Francesco nell'omelia della messa delle Ceneri nella basilica di Santa Sabina. "Le tentazioni a cui siamo esposti sono molteplici. Ognuno di noi - ha detto il pontefice - conosce le difficoltà che deve affrontare. Ed è triste constatare come, di fronte alle vicissitudini quotidiane, si levino voci che, approfittando del dolore e dell'incertezza, non sanno seminare altro che sfiducia". Poi il Papa ha invitato ad evitare di sentirsi sempre "in vetrina". "Fermati un poco davanti alla necessità di apparire ed essere visto da tutti, di stare continuamente 'in vetrina', che fa dimenticare il valore dell'intimità e del raccoglimento", ha detto il Papa. Poi ha benedetto le ceneri e le ha ricevute sul capo; e a sua volta le ha imposte ai partecipanti alla celebrazione di oggi che ha aperto il tempo della Quaresima.