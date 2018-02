Di Maio a Mef, su fondo pmi oltre 23 mln

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "Sul fondo ci sono 23 milioni e 468 mila euro, oggi i dati li potrete vedere tutti". Lo afferma il leader M5S Luigi Di Maio uscendo dal Mef dove ha chiesto il resoconto delle restituzioni degli esponenti del Movimento al fondo per il microcredito. "Questo dato in questi giorni lo sbandiereremo ovunque, sarà un boomerang per le forze politiche che in questi anni hanno rubato ai cittadini. Ci saranno diversi Restitution Day in questa campagna elettorale" .