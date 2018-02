Champions: ottavi, Porto-Liverpool 0-5

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Tutto facile per il Liverpool, che archivia la qualificazione ai quarti di finale della Champions League, battendo il Porto nello stadio Do Dragao con un perentorio 5-0. La squadra di Juergen Klopp è passata in vantaggio al 25' con Mane, servito da Wijnaldum, e ha raddoppiato con Salah al 29'. Nella ripresa ancora mane all'8', poi Firmino al 24' e ancora una volta Mane al 40' hanno chiuso i conti.