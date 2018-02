Trump, dazi per 'Paesi che approfittano'

(ANSA) - WASHINGTON, 12 FEB - "Faremo pagare i Paesi che approfittano degli Usa. Alcuni di questi sono cosiddetti alleati, ma sul commercio non lo sono". E' duro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump quando torna a parlare di dazi e ribadisce la sua promessa di prendere provvedimenti per intervenire su situazioni e rapporti che anche in passato ha definito "ingiusti" verso gli Usa.

"Agiremo quindi nella direzione di dazi reciproci", ha sottolineato parlando alla Casa Bianca a margine della presentazione sul piano infrastrutture, "ne sentirete parlare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi".

Il presidente Usa torna così sul Nafta, il trattato di libero commercio con Canada e Messico: "lo stiamo rinegoziando - dice - Ho sempre detto che lo avremmo rinegoziato o eliminato. Lo stiamo rinegoziando". Per concludere: "Non possiamo continuare a lasciare che altro Paesi approfittino degli Usa".