Maroni, Salvini premier se vince la Lega

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - "Il premier sarà Salvini, se vince la Lega". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, rispondendo alle domande dei conduttori di Non Stop News, programma di informazione su Rtl 102.5. "Con Matteo Salvini ho un ottimo rapporto, al di là delle divergenze d'opinione, come è giusto che sia. Dopo 28 anni nelle istituzioni in politica, lo dico con una battuta: il reato è prescritto", ha scherzato Maroni.