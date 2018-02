Maddie: Scotland Yard chiede nuovi fondi

(ANSA) - LONDRA, 12 FEB - Scotland Yard ha chiesto nuovi fondi all'Home Office per continuare nelle indagini sul caso di Maddie McCann, la bimba britannica scomparsa da un resort in Portogallo ormai 11 anni fa e mai più ritrovata. Ne danno notizia i media del Regno Unito, secondo cui l'Operation Grange, l'inchiesta per far luce sulla vicenda, avrebbe ancora poche settimane di autonomia finanziaria.

Fino ad ora però gli sforzi degli agenti inglesi non hanno portato a nessun risultato di rilievo, solo a nuova ipotesi investigative. I genitori di Maddie, Kate e Gerry McCann, sarebbero comunque pronti a finanziare in modo privato le indagini per ritrovare la figlia.