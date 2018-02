Donna scomparsa,si presenta alla polizia

(ANSA) - NAPOLI, 12 FEB - E' stata ritrovata a Napoli Susy Paci, la 49enne di Arezzo vista per l'ultima volta nel capoluogo campano diciannove giorni fa. La donna si trova attualmente in procura, dove viene ascoltata dagli inquirenti. La donna si è presentata spontaneamente questo pomeriggio negli uffici del commissariato di polizia Vicaria-Mercato, non lontano dalla zona della stazione ferroviaria centrale dove era stata vista l'ultima volta. Era in buone condizioni fisiche.