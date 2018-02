Serie A: Roma-Benevento 5-2

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - La Roma soffre un tempo contro il Benevento, poi si scuote e vince 5-2, scavalcando la Lazio al quarto posto. I campani, sempre più ultimi in classifica, sono andato in vantaggio con Guilherme al 7', grazie anche ad una deviazione di Manolas. Dzeko poco dopo sfiora il pari di testa ma è Fazio, su cross di Kolarov, a centrare invece la porta al 26' sempre su colpo di testa. La Roma prova a sfruttare il momento per chiudere la gara ma il Benevento non ci sta e tutto è rinviato alla ripresa. Under diventa protagonista, prima con una sgroppata sulla destra completata con un perfetto cross per Dzeko, che sigla il 2-1 al 14', poi realizzando una doppietta che chiude la partita. Il Benevento segna il 4-2 con Brignola, ma un rigore concesso a tempo scaduto permette a Defrel di segnare la prima rete in giallorosso fissando il 5-2.