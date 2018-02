Mary Lou McDonald nuovo leader Sinn Fein

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Mary Lou McDonald è stata eletta leader dello Sinn Fein, il partito di riferimento della causa repubblicana nella comunità cattolica dell'Irlanda del Nord.

Prende il posto del 69enne Gerry Adams, che lascia il timone dopo oltre 35 anni, come lui stesso aveva annunciato lo scorso novembre. Il suo incarico è stato formalizzato senza sorprese - non aveva sfidanti - nel corso di una riunione del partito a Dublino, come riferisce la Bbc. McDonald, 48 anni, prima donna a guidare lo Sinn Fein, è anche il primo leader senza alcun collegamento diretto con la sanguinosa stagione in Irlanda del Nord. La sua vice sarà la 41enne Michelle O'Neill.

McDonald si è detta "onorata" di guidare "il più antico e più grande partito d'Irlanda". Ed ha reso omaggio ad Adams, sottolineando che senza di lui non ci sarebbero stati gli storici accordi di pace del '98. Quindi, ha invocato - come il suo predecessore - un referendum sull'unificazione dell'isola.