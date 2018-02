Boom duetti Sanremo, 10,1 mln e 51.1%

(ANSA) - SANREMO, 10 FEB - E' ancora boom di ascolti per il festival di Sanremo. La quarta serata, dedicata ai duetti e al vincitore delle Nuove Proposte, è stata seguita in media da 10 milioni 108 mila telespettatori pari al 51.1%. Uno share così alto non si registrava dal 1999, quando la quarta serata del festival condotto da Fabio Fazio con Renato Dulbecco e Laetitia Casta centrò il 54.06%. La prima parte della serata duetti è stata seguita su Rai1 da 12 milioni 246 mila telespettatori pari al 49.1% di share, la seconda da 6 milioni 849 mila con il 57.3%.

Nel 2017 la quarta serata del festival aveva ottenuto in media 9 milioni 886 mila telespettatori pari al 47.05%; la prima parte aveva fatto segnare 11 milioni 707 mila spettatori con il 45.53%, la seconda 6 milioni 213 mila con il 53.20%.