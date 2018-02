Stupri Rimini, processo ai 3 minorenni

(ANSA) - BOLOGNA, 8 FEB - Prende il via davanti al tribunale per i Minorenni di Bologna il processo ai complici di Guerlin Butungu, il 20enne congolese a novembre condannato a 16 anni per gli stupri di quest'estate, a Miramare di Rimini.

Davanti ai giudici di via del Pratello sono imputati due fratelli marocchini di 15 e 17 anni e un 16enne nigeriano: rispondono di aver violentato brutalmente e in gruppo una turista polacca, di aver picchiato il suo amico sulla spiaggia, la notte del 26 agosto e poi di aver stuprato anche una prostituta transessuale peruviana, poco dopo. La Procura per i minorenni ha chiesto il giudizio immediato per i tre minori, in carcere dal momento del fermo, pochi giorni dopo le violenze. I difensori dicono che i loro assistiti sono pentiti e sperano nella clemenza dei giudici, pur sapendo che dovranno pagare le conseguenze della loro condotta.