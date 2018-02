Tim presenta proposta separazione rete

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - "E' stato un incontro molto positivo.

Abbiamo presentato una proposta che porterebbe alla creazione di un'entità legale separata controllata totalmente da Tim con un alto livello di corporate governance". Lo ha detto Amos Genish a.d di Tim al termine dell'incontro con il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda riferendosi all'ipotesi di una evoluzione volontaria del modello di separazione della rete. "Un dato epocale", ha commentato Calenda, "di questa cosa si parla in Italia da vent'anni e per la prima volta c'è un piano razionale e articolato che prevede la societarizzazione della rete". "Il nostro feedback rispetto all'operazione" di separazione della rete Tim "è molto positivo". "L'Agcom per la loro parte e noi per la nostra faremo poi una analisi tecnica", ha aggiunto il ministro.