Terza serata, Negramaro e Paoli-Rea

(ANSA) - SANREMO, 7 FEB - I Negramaro, con il brano La prima volta e con un duetto virtuosistico tra Giuliano Sangiorgi e Claudio Baglioni sulle note di Poster. Per il filone tributi ai grandi della storia della musica italiana, l'omaggio di Gino Paoli e Danilo Rea a Umberto Bindi (con Il nostro concerto) e a Fabrizio de André. E poi James Taylor, leggenda della musica americana, che debutta all'Ariston con due minuti di Rigoletto, La donna è mobile (eseguita alla chitarra), e un duetto con Giorgia sulle note di You've got a friend. E' il parterre dei superospiti della terza serata del Festival di Sanremo, in programma mercoledì 8 febbraio. Continua la gara dei Giovani con le altre quattro proposte: sul palco sfilano Eva, Mudimbi, Ultimo, e Leonardo Monteiro.Spazio anche a dieci Campioni che fanno riascoltare la loro canzone: Enzo Avitabile e Peppe Servillo, Giovanni Caccamo, Lo Stato Sociale, Luca Barbarossa, Mario Biondi, Max Gazzè, Noemi, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, The Kolors.