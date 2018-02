Sting-Shaggy, da noi messaggio politico

(ANSA) - SANREMO, 7 FEB - "In questi tempi di divisioni politiche, in cui il mondo è destra o sinistra e i Paesi sono chiusi nelle loro frontiere, se due persone di culture diverse si uniscono per fare musica, divertirsi, cantare, ballare è un messaggio politico molto importante". Sting ne è convinto e vuole ribadirlo anche dal palco dell'Ariston, dove stasera è con Shaggy e insieme duetteranno su Don't make me wait. Un duetto insolito. "Abbiamo molto più in comune, di quanto si possa credere - spiega Sting -. Ma la cosa più importante è che quando cantiamo insieme, succede qualcosa di strano, diventiamo una cosa sola e ci divertiamo molto". In comune, oltre a una moglie dal carattere forte e a tanti figli (5 per uno, 6 per l'altro), dicono di avere gli stessi valori, lo stesso sentimento filantropico che li porta a preoccuparsi che tutti gli esseri umani siano trattati da esseri umani".