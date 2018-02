Draghi, ridurre ancora Npl banche

(ANSA) - BRUXELLES, 5 FEB - Nonostante l'ambiente ciclico migliorato e il sostanzioso rafforzamento della capacità di assorbire gli shock, il settore bancario Ue "continua ad affrontare sfide strutturali", come "gli alti stock di crediti deteriorati" che "deve essere ulteriormente ridotto e nuovi stock devono essere evitati". Per questo servono "sforzi aggiuntivi di banche, supervisori, regolatori e legislatori per creare un ambiente in cui gli npl possano essere smaltiti". Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi al Parlamento Ue.