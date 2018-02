Travolto da valanga in Valtellina

(ANSA) - TEGLIO (SONDRIO), 4 FEB - Un uomo di 48 anni, residente a Cosio Valtellino (Sondrio), nel pomeriggio di oggi è stato travolto da una valanga durante un'escursione sci-alpinistica in compagnia di un amico in Val Caronella, sulle Alpi Orobie, nel territorio di comunale di Teglio (Sondrio).

L'escursionista è stato tratto in salvo dagli uomini del Soccorso Alpino della Settima Delegazione di Valtellina e Valchiavenna intervenuti con i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Ma le sue condizioni, vista la pur breve permanenza sotto il manto di neve, sono gravissime. E' stato ricoverato d'urgenza con l'eliambulanza all'ospedale Giovanni XXIII. La prognosi è, al momento, riservata.