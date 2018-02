Uma Thurman, Weinstein mi aggredì

(ANSA) - NEW YORK, 3 FEB - Uma Thurman al New York Times racconta di essere stata preda sessuale di Harvey Weinstein e da lui pesantemente aggredita. Nel 1994 al Savoy di Londra, poco dopo la prima di Pulp Fiction, Weinstein "mi sbatte' sul letto.

Cerco' di spingersi dentro di me e di calarsi i pantaloni. Non mi violento', ma era come se io fossi stata un animale che cercava di liberarsi", ha raccontato la diva. Sempre al Savoy, qualche giorno dopo, il secondo episodio. A casa, disse che Weinstein "l'aveva minacciata di deragliare la sua carriera".