Sanremo blindato su sicurezza 250 uomini

(ANSA) - SANREMO (IMPERIA), 3 FEB - Allargamento della "zona rossa", videosorveglianza con 327 telecamere (erano 282 lo scorso anno) collegate alla sala operativa del commissariato; doppie transenne nell'area del red carpet e dell'Ariston che avranno gli accessi controllati con metal detector e servizi di controllo video. E' un Festival blindato. Il punto sulla sicurezza della manifestazione è stato fatto dal questore di Imperia, Cesare Capocasa. Ogni giorno, per 24 ore, la città sarà presidiata da 250 agenti e militari in divisa e in borghese.

Molti con telecamera portatile. Per la prima volta ci sarà anche la tecnologia "Mercurio": telecamere montate su auto di pattuglia della polizia che inviano immagini e filmati in tempo reale alla centrale operativa di Sanremo e a Roma, per l'analisi immediata delle targhe dei mezzi. "Il dispositivo di controllo del territorio che precede la manifestazione è paragonabile a quello messo in atto per le visita del Papa o del Presidente della Repubblica", ha detto il questore.