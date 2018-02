Macerata,nessun legame Pamela-Traini

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - Nessun collegamento diretto è emerso tra Luca Traini, che oggi a Macerata ha ferito alcuni stranieri e Pamela Mastropietro, la giovane morta nei giorni scorsi. E' quanto emerge dalle indagini svolte dai carabinieri e seguite direttamente dal comandante provinciale Michele Roberti. Dagli accertamenti è risultato che i due non si conoscevano. A confermarlo anche la famiglia di Pamela: "non aveva mai conosciuto Traini". I carabinieri hanno accertato che Traini ha sparato i proiettili contenuti in due caricatori.