60 anni Frizzi, la vita è meravigliosa

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - Ha iniziato a far radio a 18 anni, teatro a 19, tv a 20. Il sorriso tenero sempre stampato sul volto, il garbo e l'ironia che da sempre fanno parte del suo dna. Il 5 febbraio Fabrizio Frizzi compie 60 anni. Pochi mesi fa ha dovuto affrontare una prova difficile, ma dopo lo stop dovuto al malore che lo ha colpito il 23 ottobre 2017 e che lo ha costretto a un ricovero e a una serie di terapie che vanno avanti, è tornato dal 15 dicembre al timone de L'Eredità, uno dei tanti programmi che lo hanno fatto e continuano a far amare e appezzare dal pubblico. A dargli la forza a non scoraggiarsi le due donne della sua vita: la figlia Stella che non ha ancora 5 anni e sua moglie, Carlotta Mantovan. All'ANSA ha raccontato che sta combattendo con tenacia "anche se non è ancora finita.

Ogni tanto qualche momento di sconforto può esserci, ma l'affetto della famiglia, del pubblico e degli amici è una luce che illumina tutto. La vita è meravigliosa". "Posso stare in piedi, parlare e fare il bene il mio lavoro", ha detto.