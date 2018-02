Usa: marmotta, altre 6 settimane freddo

(ANSA) - NEW YORK, 2 FEB - L'inverno durerà altre sei settimane. Lo ha previsto la marmotta Punxsutawney Phil durante il Groundhog Day. Il rito si ripete ogni anno in Pennsylvania il 2 febbraio. Come vuole l'antica tradizione, se quel giorno la marmotta Phil quando esce dalla sua tana vede la sua ombra a causa del cielo limpido allora ci saranno altre sei settimane di freddo, se invece non vede la sua ombra perché è nuvoloso allora è prevista una primavera anticipata. Phil non sempre però fa previsioni giuste. Secondo quanto scrive Usa Today, dal 1988 si è sbagliata 16 volte e invece ha avuto ragione 14 volte. Si è sbagliata anche l'anno scorso prevedendo altre sei settimane d'inverno. Al contrario, sia febbraio che marzo si sono rivelati mesi più caldi rispetto alla media. In particolare febbraio 2017 è stato il secondo febbraio più caldo.