'Abusi Fbi per intercettare team Trump'

(ANSA) - WASHINGTON, 2 FEB - Il memo repubblicano della commissione intelligence della Camera, declassificato da Trump, afferma che l'Fbi abusò dei suoi poteri usando, come "parte essenziale" delle sue richieste per intercettare la campagna del tycoon, il dossier redatto dall'ex spia britannica Steele e pagata dai democratici. Nessuna richiesta dell'Fbi avrebbe rivelato il finanziamento dem. E il numero due dell'Fbi Andrew McCabe avrebbe messo agli atti che senza quel dossier non sarebbero state avanzate richieste di intercettazione.